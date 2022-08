Bald gibt es wieder Pausensport

Endlich: Es gibt wieder neue Sporthelfer und Sporthelferin am Hannah-Arendt-Gymnasium – und damit neue Möglichkeiten für die 700 Schülerinnen und Schüler.

Zehn neue qualifizierte Sporthelfer am Hannah-Arendt-Gymnasium

In der ersten Woche nach den Ferien war es endlich soweit: Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres wurde die Sporthelfer-Ausbildung (SH-Ausbildung) für den Jahrgang EF (jetzt Q1) am Hannah-Arendt-Gymnasium erfolgreich abgeschlossen, die angehenden Sporthelfer und Sporthelferinnen nahmen die Auszeichnung der Sportjugend NRW entgegen. Lange – über ein Jahr später als sonst am HAG üblich – hatte dieser Jahrgang darauf warten müssen, denn Corona machte immer wieder einen Strich durch die Planungen.

Leila Ben Fradj unterstützt

Dass diese Qualifikation unter Bedingungen der Pandemie noch abgeschlossen werden konnte, ist nicht nur dem Einsatz der SH-Lehrkräfte, sondern vor allem auch der personellen Unterstützung durch Leila Ben Fradj von der Sportjugend Steinfurt, der Kooperation örtlicher Vereine und dem Durchhaltevermögen der Schüler und Schülerinnen zu verdanken, heißt es im Pressebericht weiter. Am HAG ist somit wieder nahezu „Normalität“ in Sachen SH-Tätigkeit eingetroffen. In allen drei Oberstufenjahrgängen gibt es qualifizierte Schüler, die gemeinsam ein circa 25-köpfiges SH-Team bilden.

Die neuen Sporthelfer freuen sich darauf, gemeinsam mit den anderen endlich auch bei Aktionen, wie zum Beispiel dem Sportnachmittag der neuen Fünfer-Klassen, dem Tag der offenen Tür, Sportfesten und Sportwettkämpfen sowie dem Pausensport in Aktion treten zu dürfen.

Pausensport war eingebrochen

Gerade der Pausensport ist leider pandemiebedingt in der vergangenen Zeit eingebrochen, sodass neben neuem Material auch die Organisation und Durchführung wieder ganz neu aufgebaut werden muss.

Genau dies ist gerade die Arbeit der SH-Lehrkräfte, sodass sich die Schülerinnen und Schüler der jüngeren Jahrgänge darauf freuen können, dass es so bald wie möglich wieder los geht mit dem Pausensport.

Von dieser Ausbildung profitieren sowohl die Schule, örtliche Sportvereine und vor allem auch die ausgebildeten Schüler und Schülerinnen selbst. So stehen der Schule nach der Ausbildung kompetente und sozial engagierte Helfer und Helferinnen zur Verfügung, die beispielsweise Arbeitsgemeinschaften, Tage der offenen Tür oder den Pausensport betreuen können. Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird auch in den Zeugnissen dokumentiert.

Die Sporthelfer und -helferinnen können sich zudem im Vereinssport engagieren und die Übungsleiter dort bei der Betreuung und Leitung von Trainingseinheiten unterstützen oder in der Vereinsjugend Aktionen für Kinder und Jugendliche organisieren sowie deren Interessen vertreten. Darüber hinaus stehen den Sporthelfer weiterführende Qualifikationen im Bereich Sporthelfer, Übungsleiter oder Trainer offen.

Folgende zehn Schülerinnen und Schuler haben die Sporthelfer-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Birte Aufderhaar, Arda Aykan Güzeldere, Timo Haupt, Charlotte Kotzan, Luis Lütkeschümer, Lucas Noll, Carla Thisys, Maximilian Tirp, Nam Hoang Truong, Finn Wiethölter.