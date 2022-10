Bandleader gibt den Taktstock ab

Vor 31 Jahren rief Werner Balske die Busy Bees Big Band der Musikschule Tecklenburger Land ins Leben, die rasch nicht nur ein Aushängeschild für die Schule, sondern ein Werbeträger für die gesamte Stadt werden sollte. Wenn der Musiker sagt „Ich habe immer den Hut aufgehabt“, ist das wörtlich zu nehmen, ist ein schwarzer Hut doch seit gut einem Vierteljahrhundert gewissermaßen Balskes Markenzeichen. Nun, mit Beginn der Herbstferien, hat der 72-Jährige, zwar nicht den Hut abgegeben, den er bei Auftritten mit seinem Zwillingsbruder Helmut im Duo „Two for you“ weiterhin tragen wird, wohl aber den Taktstock in jüngere Hände gelegt. Pianist Jens Niemann hat bereits die erste Probe mit dem Ensemble geleitet. Für ihn sei es überhaupt kein Problem gewesen, nicht mehr vor dem Orchester zu stehen, sondern nun auf der anderen Seite zu sitzen, versichert der Saxofonist, der Musikschülern auch die Querflöten-Töne vermittelt hat. Allerdings haber er „Blut und Wasser geschwitzt, um alles richtig zu spielen.“

Während andere in seinem Alter längst die Füße hochgelegt haben und die Rente genießen, hatte der Grevener in den vergangenen Jahren an der Musikschule als Honorarkraft weiterhin unterrichtet und bis zum Ausbruch der Pandemie mit der Busy Bee Big Band regelmäßig zu großen Konzerten eingeladen. Highlights seien für ihn sämtliche Konzerte in der Gempt-Halle, darunter jenes zum 25-jährigen Bestehen, und die Konzerte auf dem Tecklenburger Marktplatz gewesen, blickt Balke zurück. Und, na klar, der Auftritt bei der Hochzeit von Stefanie Bloch, die ihren Mann in der Big Band kennengelernt hatte. Dass es zwischen den beiden geknistert hatte, war dem Bandleader, wie er schmunzelnd verrät, natürlich nicht entgangen.

Nach dem coronabedingten Lockdown, der auch die Kulturszene lahm legte, hatte Werner Balske zwar noch einmal an einem neuen Programm gefeilt, dabei aber feststellen müssen, dass dieser Neuanfang ein mühsamer war und dass er plötzlich mehr Lust darauf verspürte, selbst in der Band mitzuspielen.

Dass die Busy Bees Big Band so gut ist, dass selbst Jazz-Größe Klaus Doldinger, der das Ensemble bei seinem Auftritt in der Gempt-Halle als Vorgruppe erlebt hatte, voll des Lobes war, hat viel mit dem Wesen des Bandleaders zu tun. Er habe stets einen demokratischen Stil gepflegt, erzählt Werner Balske, der sich in Kursen, unter anderem beim inzwischen verstorbenen Jazz-Posaunisten und Bandleader Peter Herbolzheimer und in der Landesmusikakademie in Heek in Sachen Band-Leitung weiterbildete.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke attestiert Balske eine diplomatische, ausgleichende Art und findet: „Er war ein Katalysator für Harmonie.“ Genau damit, pflichtet ihm Stefanie Bloch bei, sei es dem langjährigen Bandleader gelungen, Menschen emotional zu binden.

Auch nach den Herbstferien wird Werner Balske seine Tätigkeit als Honorarkraft fortsetzen und einige seiner Schüler weiterhin unterrichten. Mit der Big Band wird er am 27. November bei einem Konzert unter dem Motto „Peaceful Christmas“ in der Gempt-Halle zu sehen und zu hören sein. Diesmal dann als Saxofonist.