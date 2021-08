Bau des Gemeindehauses geht bald los

Ab September können die Rohbau-Arbeiten für das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde am Kirchplatz beginnen. Ende des Jahres wird die Fertigstellung des Rohbaus erwartet. Diese Nachricht wurde in der jüngsten Sitzung des Presbyteriums mit Freude zur Kenntnis genommen.

Allerdings führt die Baustelle am Kirchplatz auch zu Einschränkungen für den Zugang zum Martin-Luther-Hauses (MLH). Die Nutzung des einzigen barrierefreien Zugangs zum MLH an der Südseite über den früheren Innenhof ist dann tagsüber bis 16 Uhr aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt. Grund sind die Bauarbeiten und der damit zusammenhängende Anlieferungsverkehr. Besucherinnen und Besucher – Gemeindegruppen, Chöre und Veranstaltungen – müssen tagsüber den Haupteingang an der Westseite des MLH nutzen. Darauf weist das Presbyterium in einer Mitteilung hin.

Das Gremium beschloss zudem, bis auf Weiteres ab September das kirchliche Gruppenleben in den jeweiligen Gemeindehäusern wieder zu ermöglichen. Die bisherigen Gruppen können tagen. Für die Teilnahme im Inneren der kircheneigenen Gebäude ist die Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) verbindlich Die AHA-plus L-Regel (Abstand halten, Handdesinfektion, Maskentragen, Raum dauernd lüften) ist ebenso einzuhalten.

Für Gottesdienste gilt derzeit keine 3G-Regel. Es gilt weiterhin Maskenpflicht am Platz. Ab Inzidenzstufe 2 im Kreis Steinfurt darf nicht mehr bei Gottesdiensten im Inneren gesungen werden. Nur noch Gesangsvortragende auf Abstand zum Auditorium sind dann zugelassen.

Wegen der allgemein geforderten Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden bei Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen werden in allen Gemeindehäusern und Kirchen demnächst QR-Codes für die Nutzung der Luca-App ausgehängt. Teilnahmelisten zum Ausfüllen in Papierform stehen weiterhin den Nicht-Handy-Nutzenden zur Verfügung, heißt es im Bericht.

In der Bodelschwingh-Kirche wird in diesen Tagen eine zusätzliche Tür im Chorraum eingebaut. Damit soll eine bessere Durchlüftung des Kirchenraums nach Veranstaltungen und Gottesdiensten ermöglicht werden. Der Trägerverein der Bodelschwingh-Kirche finanziert dieses Bauprojekt. Während der nächsten Gottesdienste in Wechte sieht der Chorraum daher ungewohnt aus. Der Trägerverein und das Presbyterium hoffen auf das Verständnis der Gottesdienstbesucher. Zur Konfirmation am 5. September in der Bodelschwingh-Kirche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Einige Presbyteriumsmitglieder recherchieren derzeit die Namen und aktuellen Adressen der Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1970 und 1971, die in der Stadtkirche, in der Hohner Kirche, in der Johanneskirche und in der Bodelschwingh-Kirche konfirmiert wurden. In Kürze sollen die Einladungen zu den Jubelkonfirmationen in Wechte (3. Oktober), in Stadtfeldmark (10. Oktober), in Hohne (17. Oktober) und in der Stadtkirche (31. Oktober) an diejenigen verschickt werden, deren Adresse bekannt ist. Interessierte an den Goldenen Konfirmationen können sich im Gemeindebüro (0 54 81/ 84 63 745) melden.