Baulücke wird geschlossen

Die bisher als Wiese und Spielfläche genutzte Grünfläche an der Lucas-Cranach-Straße, in der Nähe des Freibades, wird bebaut. Eigentümerin des circa 2750 Quadratmeter großen Grundstücks ist die evangelischen Kirchengemeinde Lengerich. Die Firma Immobilien Detlev Höhn teilt mit, dass nach Abschluss der Erschließungsarbeiten nun mit dem Bau von vier Doppelhäusern und einem Einfamilienhaus in Seitenlage einer Sackgasse begonnen wird. Dadurch erhalte das Wohnquartier einen eigenen Charakter. Die GLG Günther Lanfermann Baugesellschaft mbH & Co. KG aus Bremen werde in Kooperation mit regionalen Partnern die Häuser im Auftrag zukünftiger Bauherren, wenn vom Bauherrn gewünscht, auch komplett schlüsselfertig errichten.

