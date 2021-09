Baustart für das neue Gemeindehaus

Wieder einmal beschäftigte das Presbyterium das Thema Corona-Pandemie in seiner September-Sitzung. Demnach ist das Gremium der evangelischen Kirchengemeinde dankbar, dass die bisherigen Konfirmationsgottesdienste unter Einhaltung verschiedener Corona-Regeln gut verlaufen sind. Gleichwohl zeigte es sich beunruhigt von der Meldung neuer Corona-Fälle und weiterer Quarantäne-Vorkommnisse auch unter den Konfirmanden.

Wegen der insgesamt wieder steigenden Infektionszahlen in Lengerich wird die evangelische Kirchengemeinde in ihren Gottesdienststätten die bewährten Abstandsregeln und das Tragen von Masken am Platz beibehalten, heißt es in einer entsprechend Pressemitteilung. Das Singen in Gottesdiensten in geschlossenen kircheneigenen Räumen (Kirchen und Trauerhallen) wird bis auf Weiteres nicht möglich sein. Solisten oder kleine Chorformationen sollen den fehlenden Gemeindegesang allerdings kompensieren. So beschlossen es die Presbyteriums-Mitglieder bei ihrer jüngsten Zusammenkunft.

Auf der Baustelle am Kirchplatz haben derweil die Bauarbeiten für das neue Gemeindehaus begonnen. Dabei zeigte sich, dass sich der Baustellen- und Zulieferverkehr nicht auf feste Zeiten begrenzen lässt. Daher ist aus Sicherheits- und Versicherungsgründen ab sofort der Zugang durch den einzigen, ebenerdigen Eingang zum Martin-Luther-Haus von Süden her nicht mehr möglich. Ebenfalls darf der der evangelischen Kirchengemeinde gehörende Parkplatz zwischen der Baustelle und dem Martin-Luther-Haus nicht mehr benutzt werden. Die südliche Zufahrt zum alten Martin-Luther-Haus wird gänzlich gesperrt. Darauf weist das Presbyterium alle Gemeindeglieder hin.

Weiterhin wurden die Konfirmationstermine für 2022 festgelegt. Die Jugendlichen empfangen den Segen Gottes an folgenden Terminen: 8. Mai (Sonntag): Konfirmation mit Torsten Böhm in der Johanneskirche; 22. Mai (Sonntag): Konfirmation mit Sigrid Holtgrave in der Stadtkirche; 28. Mai (Samstag): Konfirmation mit Sigrid Holtgrave in der Bodelschwingh-Kirche; 29. Mai (Sonntag): Konfirmation mit Sigrid Holtgrave in der Stadtkirche; 18. Juni (Samstag): Konfirmation mit Harald Klöpper in der Hohner Kirche; 19. Juni (Sonntag): Konfirmation mit Harald Klöpper in der Hohner Kirche.