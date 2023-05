Begehrte Ware wird oft zweckentfremdet

Der Inhalt der E-Mail an die Redaktion ist deutlich formuliert. Von „grauenhaften Zuständen“ in Lengerich in Bezug auf Gelbe Säcke ist da die Rede und es wird behauptet: „An sämtlichen Stationen, wo diese bezogen werden können, sind diese aus.“ Das war am Samstag. Nach dem langen Feiertagswochenende ließ sich die Aussage am Mittwoch nicht bestätigen. An fünf der sechs Ausgabestellen waren Rollen zu bekommen, lediglich bei Rewe hieß es: „Wir haben zurzeit leider keine.“

