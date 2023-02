Begeisternde Show ganz nah am Original

Ganz nah dran am Original und technisch betrachtet sogar besser als das Original, war die Show der Pink Floyd-Tribute Band „Kings of Floyd“ am Freitagabend in der Gempt-Halle.

Kings of Floyd in der Gempt-Halle

Lengerich. Drei Jahre musste die treue Pink Floyd-Fangemeinde coronabedingt auf das Nachholkonzert der „Kings of Floyd“ in Lengerich warten. Am Freitagabend war es endlich so weit. Die „führende deutsche Pink Floyd-Tribute Band“ begeisterte in der sehr gut besetzten Gempt-Halle mit ihrer ganz und gar originalgetreuen Show, und präsentierte die größten Hits der britischen Avantgarderocker aus den 70er- und 80er-Jahren.