Behelfshaltestelle und Umleitung

Die Bahnhofstraße wird in den kommenden Wochen am Bahnhof zur Sackgasse, eine Umleitung über die Poststraße ist ausgeschildert.

Mit Beginn der Arbeiten am Bahnhof wird der Zugang beziehungsweise die Zufahrt nur eingeschränkt möglich. In Absprache zwischen Stadt, Deutscher Bahn, Kreis, RVM und den ausführenden Firmen wurden mehrere verkehrsregelnde Maßnahmen angeordnet:

Der P+R-Parkplatz an der Bahnhofstraße (hinter dem Kreisverkehr) steht nicht mehr zur Verfügung. Diese Fläche werde für Baustellencontainer und die Abwicklung von Materialanlieferungen benötigt, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Parkplatz wird vermutlich bis zum Ende der Baumaßnahmen im Herbst nicht genutzt werden können.

In der ersten Bauphase, die bis voraussichtlich Ende Juli andauern wird, wird das Bahnhofsgebäude abgerissen. Im Anschluss wird die Rampe neu angelegt und das Gleis 1 saniert. Während dieser Phase wird der Bereich zwischen dem Zebrastreifen vor dem Bahnhof und der Knemühlenstraße komplett gesperrt. Für Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger wird eine Umleitung ausgeschildert. Der Bereich zwischen Poststraße und Bahnhof wird zur Sackgasse, in der zusätzliche Behelfsparkplätze ausgeschildert werden. Hierzu werden die Taxenstellplätze aufgehoben. Soweit möglich sollen alle Fahrradständer während der gesamten Bauzeit nutzbar bleiben.

Der Zugang zum Bahnhof ist während dieser Phase nur über die Außentreppe möglich. Dieser Zugang ist nicht barrierefrei.

Für den Busverkehr wird am östlichen Ende der 30er-Zone in der Bahnhofstraße eine Behelfshaltestelle eingerichtet. Um den Busverkehr sicher abwickeln zu können, ist es nach Angaben der Verantwortlichen erforderlich, den Bereich zwischen der Behelfshaltestelle und der westlichen Einmündung Liebigstraße als Einbahnstraße in Richtung Stadtmitte auszuschildern. Die Durchfahrt für den Radverkehr bleibt in beide Richtungen erlaubt. Auch hier soll eine Umleitung ausgeschildert werden.

Mit Beginn der zweiten Bauphase, voraussichtlich Anfang August 2022, ist die Zufahrt beziehungsweise der Zugang für Radfahrer und Fußgänger zum Bahnhof wieder aus beiden Richtungen möglich. Zu diesem Zeitpunkt werde auch die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Die Busse können den Bahnhof dann wieder direkt anfahren.

Sobald die Rampe im Laufe der zweiten Bauphase komplett fertiggestellt ist, ist das Gleis 1 barrierefrei zugänglich. Für die Gleise 2 und 3 gilt dieses, sobald der Fahrstuhl installiert ist.

Bei Fragen zu den Verkehrsregelungen können sich Betroffene unter der E-Mail-Adresse info@lengerich.de an die Stadtverwaltung wenden.