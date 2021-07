Behörden kündigen Kontrollen an

Mit dem Mountainbike durch den Teuto – für die einen ist es Sport und Erholung, andere meinen, die Zweiradfahrer haben dort nichts zu suchen. Auf Einladung von Landrat Dr. Martin Sommer wurde nun an einem Runden Tisch über das Thema diskutiert.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben sich Mountainbiking und Wandern zu immer beliebteren Outdoor-Aktivitäten entwickelt. Viele haben zwangsläufig Routen in ihrer heimischen Region entdeckt und genutzt, was im Teutoburger Wald immer wieder zu Ärgernissen auf unterschiedlichen Seiten geführt hat (WN berichteten). Um die unterschiedlichen Standpunkte auszuloten, hatte jetzt Landrat Dr. Martin Sommer zu einem Runden Tisch „Mountainbiking im Teutoburger Wald“ eingeladen, der zuvor durch den Kreisausschuss beschlossen worden war.