Beim Bärlauch-Klau drohen Bußgelder

Im April und Mai grünt und blüht an den Hängen des Teutoburger Waldes der Bärlauch. Anwohner des Naturschutzgebietes Intruper Berg haben am Wochenende beobachtet, dass das vitaminreiche Wildgemüse säckeweise davontragen wird. Erlaubt ist das nicht.

Mit einem Küchenmesser schneidet Rainer Budke in einem Waldgebiet in Lengerich vorsichtig einige Bärlauchblätter ab.

Er soll gut gegen Bluthochdruck sein, den Stoffwechsel anregen, entgiftend wirken, bei Magen- und Darmproblemen ebenso helfen wie gegen Frühjahrsmüdigkeit oder Appetitlosigkeit. Ganz nebenbei schmeckt das Wundermittel ganz ausgezeichnet. Dass es obendrein gleich vor der Haustür, auf den feuchten, kalkhaltigen und nährstoffreichen Böden entlang des Kammwegs und an den Hängen des Teutoburger Waldes gedeiht, ist Segen und Fluch zugleich. Denn kaum haben Zeitschriften und Fernsehköche wieder einmal über das so gesunde Wildgemüse berichtet, das in diesen Tagen wieder seinen leichten Knoblauchduft verströmt, zieht es nicht nur die Hobbyköche offenbar in Scharen zum Bärlauch sammeln in den Wald.