Beim Schlüpfen hautnah dabei

Schritt für Schritt konnten die Mädchen und Jungen beobachten, wie sich in Eiern Leben entwickelt und schließlich Küken schlüpfen.

„Vom Ei zum Huhn“ heißt ein Projekt, das die Kinder im Familienzentrum St. Margareta derzeit erleben.

In der großen Halle der Kita stand ein sogenannter Brüter. Die Kinder fieberten 21 Tage mit, ob sich in den 18 Eiern Leben entwickeln würde. Dabei beobachteten die Mädchen und Jungen genau, wie die Eier immer wieder umgesetzt wurden, damit alle genug Wärme bekamen. Das Durchleuchten der Eier nach 14 Tagen war dann besonders aufregend, denn nun konnten alle sehen, ob sich Küken entwickeln oder nicht. In 13 Eiern war das der Fall.

Am Montag begann sich schließlich etwas zu regen. Noch von der Schale umgeben, piepten die Küken. Die Kinder erlebten über zwei Tage, wie sich der Hühnernachwuchs langsam und mit viel Mühe aus den Eiern herauspickte und -presste. Jetzt bleiben die Küken noch zwei Wochen in der Kita. Dann ziehen sie laut Pressemitteilung um zu einer Kindergartenfamilie.

Unterstützt wurde die Aktion nach Angaben des Familienzentrums von Tierärztin Carina Timmerhindrick.