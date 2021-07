Beistand in den schwersten Stunden

Unheilbar Kranke, die ihren letzten Lebensabschnitt daheim verbringen möchten – das ist die Klientel, um die sich der Palliativmedizinische Konsiliardienst kümmert. Das Angebot gibt es auch in der Region. Dr. Josef Goecke gehört zum Team.

Ein unheilbar an Krebs erkrankter Mann hat nachts Luftnot. Dr. Josef Goecke wird benachrichtigt, fragt telefonisch noch einmal nach, nimmt seine Arzttasche und macht sich auf den Weg. Er hat die Medikamente dabei, um erste Linderung zu verschaffen. Dann spricht er lange mit dem Mann, der nicht ins Krankenhaus will. Der Verdacht auf Lungenentzündung macht die Behandlung zu Hause nun schwierig. Schließlich lässt sich der 46-Jährige auf eine Palliativstation bringen, kehrt nach zwei Wochen zurück. In den nächsten zwölf Monaten kommen Goecke und seine Kollegen häufiger, bis der Mann schließlich stirbt.