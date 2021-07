Bekämpfen oder tolerieren?

Das Jakobs-Kreuzkraut wächst und gedeiht in Lengerich und Umgebung prächtig in diesem Jahr. Das bestätigt die Stadt. Ursache könnten die vergangenen trockenen Sommer sein. Die Frage, die sich nun stellt: Wie mit der Expansion der giftigen Pflanze umgehen?

