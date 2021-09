Bellos bringen Geld in die Kasse

Wer einen Hund hält, ist dazu verpflichtet, ihn anzumelden und Steuern zu zahlen. Die Stadt kalkuliert in diesem und in den Folgejahren mit Einnahmen von 187 000 Euro.

In Lengerich sprudeln die Einnahmen aus der Hundesteuer. Das geht aus aktuellen Zahlen des statistischen Landesamtes IT-NRW hervor. Demnach nahm die Kommune im ersten Halbjahr 2021 6,1 Prozent mehr ein als im gleichen Zeitraum 2020 und sogar 37 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2019. Das Aufkommen stieg von 74 625 Euro über 96 344 Euro auf nun 102 226 Euro.

Der Hauptgrund dürfte indes nicht der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Hundeboom sein, sondern eine Ende 2019 beschlossene Anhebung der Steuersätze. Die, so wurde damals kalkuliert, sollte pro Jahr 42 000 Euro mehr in die Kassen der Stadt spülen. Mussten 2018 noch 66 Euro für einen registrierten Vierbeiner bezahlt werden, waren es 2019 bereits 72 Euro und seit 2020 96 Euro. Noch höher liegen die Sätze, wenn zwei und mehr Hunde in einem Haushalt gehalten werden.

Bei der Entwicklung der Einnahmen aus der Hundesteuer liegt Lengerich im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden im Kreis recht weit vorne. Das Plus von 37 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 bedeutet den zweiten Platz hinter Neuenkirchen (plus 505 Prozent), der Zuwachs von 6,1 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2020 reicht für einen Platz im vorderen Mittelfeld.

In Ladbergen sind die Einnahmen gegenüber 2019 um 2,1 Prozent gestiegen und im Vergleich zu 2020 um 3,6 Prozent. In Lienen gab es gegenüber 2019 ein Minus von 27,2 Prozent und gegenüber 2020 ein Plus von 2,8 Prozent. Und in Tecklenburg sanken die Einnahmen gegenüber 2019 ebenfalls, nämlich um 1,3 Prozent, im Vergleich zu 2020 stiegen sie um 3,4 Prozent.