Belohnung für die Leseratten

Die Sommerferien sind nun seit fast drei Wochen vorbei und die Ferienprogramme müssen wieder der Schule weichen. So geht es auch dem Sommerleseclub der Stadtbücherei Lengerich, der am Samstag seinen Abschied für 2022 in der neuen Gesamtschule feierte.

Der Sommerleseclub bot dieses Jahr 52 Kindern und Erwachsenen ab sechs Jahren mit Unterstützung von Sponsoren und dem Kultursekretariat NRW die Möglichkeit, Medien spielerisch und mit Spaß zu erkunden. So gab es unter anderem jede Woche neue Rätsel in der Bücherei, die sich die Kinder abholen und lösen konnten, eine Schatzrallye und einen Online Escape Room. Auch kreativ konnten sich die Kinder und Erwachsenen ausleben, etwa beim Logbuch basteln, Geschichten schreiben oder dem klassischen Lesen. Das konnten die Teilnehmenden nicht nur alleine, sondern wahlweise auch in Teams. „Bei uns steht die Freude der Kinder im Vordergrund.“ Sagt Kerstin Austrup, Leiterin der Stadtbücherei und Gastgeberin der Veranstaltung. „Es ist wichtig für uns, dass die Kinder Spaß an den Medien und der Teamarbeit haben.“

Bei der letzten Veranstaltung des Sommerleseclubs 2022 fanden sich die Teilnehmenden noch einmal ein, um sich an die Aktionen zu erinnern und mit Urkunden für die Teilnahme geehrt zu werden. Anschließend durften sich sieben Kinder und Teams noch Pokale für ihre besonderen Leistungen abholen. Das tollste Logbuch wurde „Jo-Enie“ zugeschrieben, das schönste Foto konnte das Team „FiLuMaSo“ sein Eigen nennen. Jannis war der klügste Codeknacker und die schlauste Spürnase war „Tokio“. Den Pokal für die erfolgreichste Schatzsucherin gewann Lena, die kreativste Geschichte gehörte „Team Bücherwurm“ und für die kreativste Gesamtleistung wurde „Pippilotta“ ausgezeichnet.

Begleitet wurde die Veranstaltung vom Tanztheater Flamingo aus dem Jugendzentrum Lengerich mit drei ausgefallenen Choreographien. Einstudiert wurden der „Chocolate-Street-Dance“, der „Türkische Tanz“ und der „Kirgisische Tanz“ von den Tanzlehrerinnen Elena und Alina Baron und ihren Gruppen Flamingo 1 und Flamingo 2. Das Tanztheater bietet Kindern und Jugendlichen in drei unterschiedlichen Altersgruppen im Jugendzentrum Lengerich Tanzunterricht an. Es sei wichtig, die Flamingos zu unterstützen, so Austrup, „damit sie uns ihre Kunst zeigen können.“

Zum Schluss gab es noch eine Verlosung mit insgesamt 36 Preisen für die glücklichen Teilnehmer. Es gab Gutscheine für örtliche Geschäfte. Den Veranstaltern war es wichtig, Preise und Gastauftritte lokal zu halten, erläutert Austrup. Das wurde gemacht, damit sich Kinder und Jugendliche mit dem Angebot und Geschehen des Leseclubs tatsächlich identifizieren können.

So ging der Leseclub nach sechs Wochen und insgesamt 383 ausgeliehenen Büchern und Hörspielen zu Ende. Was bleibt, ist die neugewonnene Medienkenntnis der jungen Teilnehmer und die Hoffnung auf das nächste Jahr mit einem weiteren spannenden Sommerleseclub.