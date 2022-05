Besucher zeigen sich beeindruckt

Normalerweise ist es beim Lengericher Unternehmerfrühstück so, dass die Teilnehmer zu Gast in einer Firma sind. Anders beim Neustart nach der Corona-Zwangspause. 75 Besucher erhielten am Dienstag einen Eindruck vom Gesamtschul-Neubau an der Bahnhofstraße.

Einen positiven Eindruck hat der Neubau für die Gesamtschule offenbar bei den Gästen des Unternehmerfrühstücks am Dienstagmorgen hinterlassen. Die Veranstaltung der Stadt, die erstmals nach rund zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder stattfinden konnte, fand in dem 30-Millionen-Euro-Komplex an der Bahnhofstraße statt.

Zwar sind die Handwerker dort bereits auf der Zielgeraden und werden nach den Worten von Alexander Osenberg, Fachdienstleiter Zentrale Gebäudewirtschaft, zum Schulstart nach den Sommerferien „bis auf die üblichen Restarbeiten“ auch fertig sein. Dennoch breitete sich bei dem Treffen noch Baustellen-Atmosphäre aus, was, so Niklas Schulte vom Bürgermeisteramt, auch durchaus gewollt war.

Also hörten die 75 Teilnehmer die Reden von Bürgermeister Wilhelm Möhrke und Schulleiter Dr. Werner Peters bei schummrigen Tageslicht in der Mensa, wo die Beleuchtung noch fehlte. Möhrke sprach vom größten Bauprojekt der Stadt „seit 30, 40 Jahren“. Und er verwies darauf, dass es Lengerich und den Nachbarkommunen als einer gemeinsamen Wirtschafts- und Bildungsregion wichtig sei, „vernünftige Schulen“ zu bieten, an denen alle Schulabschlüsse erworben werden können.

Schulleiter Peters rekapitulierte die jahrelange Vorgeschichte inklusive dem gescheiterten Versuch, eine Sekundarschule in Lengerich zu etablieren, und kam angesichts hoher Anmeldezahlen zu dem Schluss, dass es im neuen Schulbau demnächst schon recht eng werden könnte. Zusammen mit dem Hannah-Arendt-Gymnasium entstehe ein „riesen Schulcampus“ mit rund 1800 Schülerinnen und Schülern.

In drei Gruppen konnten sich Unternehmerfrühstück-Gäste dann ein Bild davon machen, wie in der Gesamtschule demnächst gelernt wird. Mit Blick auf die moderne Ausstattung, etwa in der Lernküche, kam der ein oder andere Besucher zu der Erkenntnis „Am liebsten würde ich noch einmal zur Schule gehen“.