Betreuung und Bustransfer sind sichergestellt

Wegen des angekündigten Orkantiefs bleiben am Donnerstag die Schulen im Land geschlossen. In Lengerich ist aber an allen Schulen eine Notbetreuung gewährleistet.

Nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer für den mutmaßlich extrem stürmischen Donnerstag nicht etwa das mittlerweile sattsam erprobte Homeoffice, sondern einen landesweiten Unterrichtsausfall an allen Schulen verkündet. Die Schulen seien zwar offiziell geschlossen, die Lehrer aber seien vor Ort und übernähmen die Notbetreuung, berichtet auf Anfrage Jörg Hesselmann, Leiter des Fachbereichs Schulen, Sport und Kultur bei der Stadt Lengerich. Ebenso sei die Betreuung in den OGSsen gewährleistet. „Daher haben wir auch die Busse nicht abbestellt. Sie fahren im Normalbetrieb, sofern das Wetter es zulässt“, sagt Hesselmann. An Eltern von kleinen Kindern hatte am Mittwoch Familienminister Joachim Stamp appelliert, diese angesichts der Wetterlage nicht in Kita oder Kindertagespflege zu schicken, sondern zu Hause zu betreuen.