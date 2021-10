Bewegung, Spiel und Spaß mit Mama und Papa

Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern darum, gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben. Und den haben alle Beteiligten, bestätigt Rashid Tutak. Der junge Mann steht am Sonntagvormittag inmitten eines großen Spieleparadieses, in das sich das Sport- und Gesundheitszentrum des TV Lengerich verwandelt hat. Man sieht es auf den ersten Blick: Das „Sporteln“, die bewährte Gemeinschaftsaktion des TVL und der Westfälischen Nachrichten, ist erfolgreich in eine neue Saison gestartet.

Bis zum 27. März haben Familien mit ihren Kindern im Alter bis sechs Jahren (Familieneintritt drei Euro) fortan wieder sonntags von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit, zu rennen, hüpfen und toben, was das Zeug hält. Einzige Ausnahmen: Am 21. November und 26. Dezember bleibt das SuG geschlossen. Wer in dieser Zeit mindestens sechs Stempel sammelt, hat dann nicht nur hoffentlich viel Spaß gehabt, sondern kann am Ende sogar noch attraktive Preise wie Spiele, Sportartikel und Gutscheine gewinnen.

Doch zurück ins SuG: Man spürt es förmlich, wie viele Familien den Start des Angebots nach einjähriger Corona-Zwangspause herbeigesehnt haben. Die Kinder wuseln durcheinander, hüpfen von Kästen, balancieren über Bänke, krabbeln durch Tunnel. Ganz nach eigenem Belieben – Mama und Papa stets an ihrer Seite. Und obwohl sich an diesem Morgen bis zu 25 Familien auf der Spielfläche tummeln, ist es überraschend ruhig, findet auch Rashid Tutak. Er war gestern für die Aufsicht zuständig und spricht schließlich aus, was wohl viele dachten: „Endlich herrscht wieder Leben in der Bude.“