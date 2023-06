Großeinsatz wegen Wohnhausbrand: Bewohner rettet sich vor Feuer

In Lengerich hat am Dienstagmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Für die Feuerwehr wurde Vollalarm ausgelöst. Ein Bewohner konnte sich vor den Flammen rechtzeitg in Sicherheit bringen. Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache lagen zunächst nicht vor.

Zu einem Wohnhausbrand musste am Dienstag die Feuerwehr in Lengerich ausrücken. Gegen 8.50 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Betroffen war ein Gebäude in einer Siedlung am Merschweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich ein Bewohner bereits aus dem Haus gerettet. Weitere Personen waren zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Haus.

Für die Lengericher Wehr wurde Vollalarm ausgelöst. Sie war mit neun Fahrzeugen und 47 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zudem waren ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort. Nach Angaben von Einsatzleiter Björn Schilling brannte es im ersten Obergeschoss. „Es gab eine sehr starke Rauchentwicklung.“

Über den Gelenkmastwagen wurden die Flammen vom Dach aus bekämpft, dafür wurden die Dachpfannen teilweise entfernt. Zudem rückten bis zu drei Trupps unter Atemschutz ins Obergeschoss vor. Gegen 9.50 Uhr meldete Schilling, dass das Feuer weitgehend gelöscht sei, nun vor allem noch Glutnester unterm Dach bekämpft werden müssten.

„Das Obergeschoss ist unbewohnbar“, bilanzierte der Einsatzleiter. Durch das Löschwasser dürfte zudem auch im Erdgeschoss erheblicher Schaden entstanden sein. Weitere Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst ebenso wenig vor wie zur Brandursache. Laut Schilling galten aber noch mehrere Katzen als vermisst.