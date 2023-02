Bezirksregierung genehmigt zwei Mehrklassen

Jetzt ist es amtlich. Die Bezirksregierung hat der Stadt Lengerich am Freitagmittag mitgeteilt, dass die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg ab dem nächsten Schuljahr achtzügig gefahren werden kann. Wie berichtet waren in einem vorgezogenen Anmeldeverfahren an den beiden Schulstandorten insgesamt 200 Mädchen und Jungen angemeldet worden, 113 in Lengerich, 87 in Tecklenburg. Weil sich unter den Angemeldeten einige Förderschulkinder befinden, ist es möglich, die Schülerzahl in den Eingangsklassen leicht abzusenken. In der Gesamtschul-Zweckverbandssitzung wurde daher die Notwendigkeit gesehen, zwei Mehrklassen, je eine in Lengerich und Tecklenburg, einzurichten. Diese hat die Bezirksregierung nun, ehe am Montag an den übrigen weiterführenden Schulen die Anmeldeverfahren beginnen, genehmigt.

