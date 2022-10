Bis zu 50 Prozent eingespart

Die Energiekrise beschäftigt Politik, Bürger und Unternehmen gleichermaßen. Wie bewerten große Arbeitgeber in Lengerich die Lage? Und was erwarten sie von der Bundesregierung? Die WN haben nachgefragt.

Setzt die Bundesregierung auf den Gaspreisdeckel? Eine Expertenkommission hat am Montag vorgeschlagen, ihn erst ab März kommenden Jahres einzusetzen.

Viele Bürger und Unternehmen ächzen unter stark steigenden Preisen für Energie. Die Bundesregierung versucht – gemeinsam mit den Ländern – die Auswirkungen der drastischen Teuerungen abzumildern. Am Montag stellte nun eine Expertenkommission ihre Vorschläge zur Entlastung vor. Was erhoffen sich große Arbeitgeber in Lengerich von der Politik? Und wie stark belasten sie schon jetzt die Entwicklungen? Dazu nehmen W&H, Dyckerhoff LWL- und Helios-Klinik Stellung.