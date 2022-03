Bislang 78 Flüchtlinge in der Stadt

Der Krieg in der Ukraine treibt Millionen Menschen in die Flucht

In Lengerich sind, Stand Mittwoch, bislang 78 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die meisten von ihnen, nämlich 69, haben dank privater Kontakte eine Unterkunft gefunden. Das hat Dirk Vietmeier, Leiter des kommunalen Fachdienstes Soziales, am Mittwochabend im Sozialausschuss berichtet.

Seinen Worten zufolge sind der Stadt bislang 21 Menschen aus dem Kriegsgebiet von offizieller Seite zugewiesen worden. Die ersten neun seien am Mittwoch in Lengerich angekommen. Auch für sie stehe Wohnraum bereit. Dabei muss die Verwaltung nicht auf die städtischen Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber zurückgreifen, sondern kann aus einem Reservoir von Angeboten aus der Bevölkerung schöpfen. Fast 50 seien der Stadt gemeldet worden, so Vietmeier, vom Einzelzimmer bis zum ganzen Haus. Seiner Einschätzung nach sind zwar nicht alle nutzbar, aber es gibt offenbar definitiv eine Reihe von Objekten, die Kriegsflüchtlingen ein Dach über dem Kopf werden bieten können. Genaueres werde momentan geprüft.

Wie berichtet, sind viele Lengericher nach einem entsprechenden Aufruf der Stadt auch bereit, Möbel zu spenden. Vietmeier sprach im Ausschuss von einer „riesigen Resonanz“. Fast 200 Angebote seien eingegangen, 100 bereits in eine engere Wahl genommen worden. Die Verwaltung werde sich melden, wenn die offerierten Möbel gebraucht werden. Die Abholung werde nach Möglichkeit vom Bauhof übernommen, Spender könnten sie aber auch selbst an die jeweilige Adresse bringen. Zudem, berichtete Vietmeier weiter, habe man dank einer Geldspende über 3000 Euro noch ganz gezielt Möbel kaufen können, an denen es bislang gemangelt habe.

Auf Kleiderspenden verzichtet die Stadt bislang bewusst; mögliche Bedarfe sollen über das Sozialkaufhaus, das DRK oder die Flüchtlingshilfe gedeckt werden.

Aufgebaut worden ist auch schon ein Dolmetscher-Pool von, laut Vietmeier, zehn bis zwölf Personen. Ähnliches plane man für Handwerker, die vor allem beim Möbelaufbau helfen könnten.

Der Fachdienstleiter rekapitulierte, dass in der Verwaltung angesichts des Krieges erstmals am 25. Februar über erste Schritte beraten worden sei. Seinerzeit sei entschieden worden, dass der Fachdienst Soziales federführend sein soll. Aktuell seien acht Personen mit dem Thema befasst. „Allein bei mir kommen täglich 80 bis 100 E-Mails an“, berichtete Vietmeier, der den Arbeitsaufwand als immens beschrieb. Beispielhaft beschrieb er einen „typischen Fall“: Jemand sei mit Flüchtlingen gen Lengerich unterwegs und rufe dann aus dem Auto an, um zu erfahren, was als nächstes zu tun ist.

Neben der Unterbringungsfrage sei die Gewährung von staatlichen Leistungen momentan die zweite Hauptaufgabe. Die Flüchtlinge aus der Ukraine haben Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. „Das sind bei einer Einzelperson 367 Euro“, sagte Vietmeier, plus Unterkunft. In diesem Zusammenhang betonte der Fachdienstleiter, dass viele der Bürger, die Wohnraum angeboten haben, gesagt hätten, sie wollen bei einer Unterbringung lediglich die laufenden Kosten erstattet bekommen.

Aus den Reihen der Ausschussmitglieder gab es ausdrücklich Lob für die bislang von der Verwaltung geleistete Arbeit.