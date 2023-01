Bislang kein Vernehmungsversuch

Tankstellen-Drama: Mutmaßlicher Täter weiter in Justizvollzugskrankenhaus

Lengerich/Münster

Die Polizei hat bislang noch nicht versucht, den Mann zu vernehmen, der Ende November in Lengerich vermutlich einen Tankstellenbetreiber so schwer mit einem Messer verletzt hat, dass das Opfer kurz darauf verstarb. Der mutmaßliche Täter, der durch Schüsse, die ein Polizisten abgegeben hat, schwer verletzt wurde, liegt nach wie vor in einem Justizvollzugskrankenhaus.

-mzb-