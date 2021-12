Michaela Köllings gefährlicher Weg zur Arbeit führt über die Osnabrücker Straße

Seit sechs Jahren nutzt Michaela Kölling drei Mal pro Woche die Osnabrücker Straße, um mit dem E-Bike von der Heimatadresse an der Lengericher Straße in Hagen a.T.W. nach Lengerich zur Arbeit zu fahren. Ein gefährliches Unterfangen, wie sich beim Ortstermin zeigte.

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Michaela Kölling der Geduldsfaden reißt und sie die erste Anzeige erstattet. Noch habe sie dieses Mittel nicht eingesetzt, sagt die 56-Jährige. Die Polizei habe ihr aber gesagt, dass das kein Problem sei und der Sache dann auch nachgegangen werde. Was die Natrup-Hagenerin regelmäßig derart auf die Palme bringt, dass sie überhaupt an so etwas denkt, sind jene Verkehrsteilnehmer, mit denen sie es immer wieder auf der Osnabrücker Straße zu tun. Drei Mal pro Woche nutzt sie die Hauptverkehrsader, um mit dem E-Bike von der Heimatadresse an der Lengericher Straße nach Lengerich zur Arbeit zu fahren.