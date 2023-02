Bloß keine Vertragsdaten mitteilen

Kunden der Stadtwerke Lengerich haben in den vergangenen Tage Anrufe von angeblichen Mitarbeitern des Unternehmens bekommen.

Wiederholt haben sich in den vergangenen Tagen verunsicherte Bürgerinnen und Bürger bei den Stadtwerken Lengerich gemeldet und von Anrufern berichtet, die sich als Vertreter des kommunalen Energieversorgers ausgegeben und neben sensiblen Vertragsdaten wie die Jahresverbrauchsabrechnung, Kunden- und Zählernummer auch Abschlagszahlungen an ein telefonisch übermitteltes Konto eingefordert haben. Mit den Daten leiten die Anrufer nach Angaben der Stadtwerke in der Regel einen ungewollten Wechsel des Strom- oder Gasanbieters ein. Im Falle der Abschlagszahlungen würden die Bürgerinnen und Bürger um die Zahlung betrogen.

In diesem Zusammenhang stellt die SWL klar: Anrufe dieser Art werden von der SWL nicht vorgenommen. Die SWL verlangt weder telefonisch die Herausgabe von Vertragsunterlagen noch werden telefonisch Abschlagszahlungen eingefordert.

Die SWL rät, keine Vertragsdaten oder Vertragsunterlagen herauszugeben und in keinem Fall Abschlagszahlungen in Folge solcher Telefonate vorzunehmen. Wer unsicher ist, ob der Anrufer wirklich von der SWL kommt, sollte sich an den Kundenservice der SWL unter Telefon 05481/ 8005 22222 wenden.

Sollte es zu einem unerwünschten Vertragsabschluss gekommen sein, haben Betroffene ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Auch hier steht Ihnen das Kundencenter für Rückfragen gerne zur Verfügung.