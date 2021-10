Boxen gehört zur Therapie

Michael Schulte-Laggenbeck ist Ergotherapeut und therapeutischer Box-Trainer. Bei der Reha GmbH bietet er Menschen mit Burnout, Depression oder einer Suchterkrankung körperliche Betätigung an. Das regelmäßige Training stärkt das Selbstwertgefühl.

Anhand der Atemfrequenz hört man, dass das Training anstrengender ist als es aussieht. Silvia (Name von der Redaktion geändert) setzt gezielte Schläge auf die Schlagpolster ihres Boxpartners. Seit fast zwei Jahren boxt sie unter Anleitung des Ergotherapeuten und therapeutischen Box-Coaches Michael Schulte-Laggenbeck.

Die Trainingsstunden dienen jedoch nicht primär der körperlichen Fitness, sondern der seelischen Gesundheit. Silvia ist Klientin des Ambulant Betreuten Wohnens der Reha GmbH Lengerich und findet durch das therapeutische Boxen psychische Stabilität, heißt es in einer Pressemitteilung.

Michael Schulte-Laggenbeck bietet diese besondere Therapieform in der Ergotherapiepraxis der Reha GmbH an. Das Therapieboxen unterscheidet sich vom Kampfsport insofern, dass das eigene Wahrnehmen und Erleben im Vordergrund stehen. Die Übenden entladen ihren Frust und Stress gezielt beim Schattenboxen, beim Training mit dem Sandsack oder einem Partner. Der achtsame und respektvolle Umgang miteinander ist dabei ein wichtiger Aspekt.

„Viele Klientinnen und Klienten nehmen ihren Körper durch das therapeutische Boxen positiv wahr. Sie bauen so Anspannungen ab, Ängste können reduziert und stressige Situationen im Alltag besser bewältigt werden,“ beschreibt Michael Schulte-Laggenbeck einige der therapeutischen Effekte. Wie das gesamte Angebot der Reha GmbH Lengerich gestaltet Schulte-Laggenbeck auch das 60-minütige therapeutische Boxen individuell.

Gemeinsam mit den Klienten setzt er unterschiedliche Schwerpunkte. Ob Burnout, Depressionen oder Suchterkrankungen – viele der Klientinnen fühlen sich durch das regelmäßige Training seelisch gestärkt. Auch Silvia kann das bestätigen. „Ich habe in den vergangenen zwei Jahren deutlich mehr Selbstvertrauen aufbauen können. Das stabilisiert mich und hilft mir auch in anderen Lebenslagen,“ so ihr Resümee.