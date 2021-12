Brand auf einem Balkon

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Aldruper Damm rückte am Dienstagmittag die Lengericher Feuerwehr aus. Auf einem Balkon hatten offenbar Gartenmöbel Feuer gefangen.

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Aldruper Damm brannte es am Dienstagmittag.

Zimmerbrand und Feuer am Haus lautete die Meldung, die die Lengericher Feuerwehr am Dienstag um 12.39 Uhr erreichte. Einsatzort war ein Mehrfamilienhaus am Aldruper Damm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es auf einem Balkon lichterloh gebrannt, so Einsatzleiter Björn Schilling. Da bereits Fensterscheiben geborsten seien und ein Übergreifen der Flammen sowohl auf die zum Balkon gehörende Wohnung im Erdgeschoss als auch auf die darüberliegende Wohnung gedroht habe, habe er noch nachalarmiert.

Den Feuerwehrleuten gelang es dann aber doch schnell, das Feuer zu löschen. Unter anderem kamen dafür zwei Trupps mit Atemschutzgeräten zum Einsatz, die von der Wohnung aus die Flammen bekämpften. Gebrannt hatten offenbar Gartenmöbel.

Bewohner kamen nach Angaben von Schilling nicht zu Schaden. Die Brandursache war zunächst unklar und muss nun von der Polizei ermittelt werden. Die Feuerwehr war inklusive Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.