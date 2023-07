Brand bricht bei Erntearbeiten aus

Lengerich

In Lengerich ist am Mittwochabend während Erntearbeiten ein Getreidefeld in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf einen Wald verhindern. Unterstützt wurde sie bei der Bekämpfung des Feuers von Landwirten.

Von Paul Meyer zu Brickwedde