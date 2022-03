Brand in Mehrfamilienhaus

Am Freitagnachmittag ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lengerich ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt, es entstand nach Angaben der Feuerwehr hoher Sachschaden.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagnachmittag Sachschaden in sechsstelliger Euro-Höhe entstanden. Eine Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sie hatte offenbar zu viele Rauchgase eingeatmet. Mindestens zwei Wohnungen in dem Gebäude an der Ecke Lohesch/Auf der Rotenburg sind unbewohnbar. Zur Brandursache machten Feuerwehr und Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Ausgebrochen war das Feuer nach den Worten von Einsatzleiter Björn Schilling und Lengerichs Feuerwehrchef Thorsten Budzinski auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Alarm ging bei den Einsatzkräften um kurz nach 15 Uhr ein. Zunächst seien alle Bewohner aus dem Gebäude evakuiert worden. „Das war vorbildlich“, lobte Budzinski das Mitwirken der Betroffenen.

Die Flammen hatten derweil vom Balkon auf die darüberliegende Dachgeschosswohnung und den Spitzboden übergegriffen. Zum einen bekämpften Trupps den Brand unter Atemschutz von innen, zum anderen wurde der Gelenkmastwagen eingesetzt, um von oben Wasser auf das Gebäude zu bringen, und auch vom Boden aus wurde gelöscht. Da sich das Feuer durch die Dachdämmung fraß, mussten zahlreiche Pfannen entfernt werden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Die Bewohner, die im westlichen Flügel des Gebäudekomplexes leben, konnten gegen 16.45 Uhr wieder in ihre Wohnungen.

Der Lohesch war während des Einsatzes zwischen Südring und Iburger Straße gesperrt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und mehr als 25 Einsatzkräften vor Ort.

