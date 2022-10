Malin Wieschebrock war bis zum Beginn ihres Studiums ein Jahr lang Bufdi in der Michael-Ende-Schule. Die Erfahrungen, die sie in dieser Zeit gesammelt hat, möchte sich nicht missen.

„Frau Wieschebrock ist da“ – jubelnd stürmt ein kleiner Junge auf die junge Frau zu, die vor dem Haupteingang der Michael-Ende-Schule steht, gefolgt von ebenso jubelnden Klassenkameraden, die gerade vom Schwimmunterricht kommen. Keine Frage, die Kinder haben Malin Wieschebrock ins Herz geschlossen. Ein Jahr lang hatte die 19-Jährige als Bufdi das Lehrerkollegium der ESE-Förderschule unterstützt. Der Förderschwerpunkt der Schule in Trägerschaft des Kreises Steinfurt liegt auf der emotionalen und sozialen Entwicklung von Kindern im Grundschulalter.

Seit sie vor wenigen Wochen ihr Studium der Wirtschaftspsychologie in Osnabrück aufgenommen hat, sei sie nur noch selten anzutreffen gewesen, erklärt sich die junge Studentin den stürmischen Empfang und verrät, dass sie fortan regelmäßig in der OGS der Michael-Ende-Schule tätig sein wird.

Als ihr ein Bekannter vor mehr als einem Jahr von seiner Bufdi-Tätigkeit in der Schule erzählte, habe sie sich unter einer ESE-Schule nichts vorstellen können, ja noch nicht einmal gewusst, dass es in Lengerich eine solche Schule gibt. Weil sie nach dem Abi am Graf-Adolf-Gymnasium in Tecklenburg nicht sofort studieren, sondern sich erst einmal ein Jahr lang im sozialen Bereich engagieren wollte, hospitierte die junge Frau für einen Tag in der Michael-Ende-Schule – und blieb.

Ein Schritt, den sie nicht bereut hat. Im Gymnasium sei man immer nur für sich selbst und das persönliche Fortkommen verantwortlich gewesen, überlegt Malin. Als Bufdi aber habe sie plötzlich neben einem langen Arbeitstag Verantwortung für andere gehabt und sei von den Kindern mitunter ganz schön gefordert worden. Die Arbeit an der Schule sei „sehr spannend“ gewesen, zumal die Kinder, die beispielsweise unter ADHS leiden, traumatisiert sind oder psychische Erkrankungen haben, jeden Tag „anders drauf“ seien.

Von Anfang an sei sie vom Lehrerkollegium in die Arbeit eingebunden worden, blickt Malin auf ihr Bufdi-Jahr zurück. Schon nach kurzer Zeit sei ihr ein Kind in der ersten Klasse zugeteilt worden, das sie intensiv begleitet habe. Diese Arbeit sei mit der von Integrationshelfern vergleichbar gewesen. Die 19-Jährige hat offenbar einen guten Job gemacht: Ihr Schützling besucht inzwischen die zweite Klasse. Zu den Aufgaben eines Bufdi an der Michael-Ende-Schule gehört es auch, die Kinder zum Schulschwimmen oder zum Reiten zu begleiten und sich in der OGS zu engagieren. Das Team um Schulleiter Wolfgang Roeder und dessen Stellvertreterin Julia Ernst habe sich stets um die Bufdis – Malin hatte einige Monate lang eine Kollegin –, Heilerziehungspfleger im Anerkennungsjahr und eine Praktikantin, die Soziale Arbeit studierte, gekümmert, sie in Supervisionen und Dienstbesprechungen eingebunden. „Wir waren eine große Gruppe“, blickt Malin Wieschebrock zurück. Nur deshalb sei es möglich gewesen, für Kinder, die daheim ihre Hausaufgaben nicht machten, eine Hausaufgabenhilfe angedeihen zu lassen. Derzeit sei so ein Angebot nicht möglich. Der Schule fehlen die Bufdis, weiß Malin Wieschebrock, die jungen Leuten empfiehlt, nach dem Abi nicht direkt ins Studium zu gehen, sondern erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bufdi-Jahr zu absolvieren, um den persönlichen Horizont zu erweitern: „Ich habe hier Erfahrungen gesammelt und festgestellt, dass man über sich hinaus wächst und selbstbewusster wird. Außerdem wachsen einem die Kinder ans Herz. Es ist schön zu wissen, dass man ihnen etwas Gutes tut.“

Wer das Team der Michael-Ende-Schule als Bufdi verstärken möchte, kann sich bei der Schulleitung melden.