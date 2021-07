Lengerich

Kreativ und kunstvoll gestaltet sind sie definitiv, die Schubkarren, die am Freitag in Lengerichs Innenstadt aufgestellt worden sind. Die Initiative kam von der Offensive Lengerich, an die Arbeit machten sich Grundschul- und Kita-Kinder. Die Idee dahinter: Die Fußgängerzone während der Bauphase verschönern.