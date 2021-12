Bürger sind diszipliniert unterwegs

Die WN haben Ordnungsamtsleiter Martin Pogrifke und dessen Kollegen Sebastian Wallmeyer am Donnerstagabend bei einem eineinhalbstündigen Kontrollgang durch die Innenstadt begleitet. In Cafés, Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften wurde die Einhaltung der seit Anfang Dezember geltenden 2G-Regel kontrolliert.

Sebastian Wallmeyer und Martin Pogrifke (v. l.) vom städtischen Ordnungsamt statteten auch Janine Schophuis (Jamoda) am Donnerstag einen Besuch ab, um sich zu erkundigen, ob es Probleme bei der Durchsetzung der 2G-Regel gibt.Bei ihrem Kontrollgang durch die Stadt achteten Pogrifke und Wallmeyer auch darauf, ob die Kunden durch Aushänge an den Ladentüren auf die dort jeweils geltenden Regeln aufmerksam gemacht werden (kleine Fotos).

Martin Pogrifke kennt „seine“ Lengericher. „Es würde mich überraschen, wenn es Probleme gäbe“, bemerkt er, ehe er am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Kollegen Sebastian Wallmeyer zu einem Kontrollgang durch die Innenstadt aufbricht. Das Duo will sich in Cafés, Imbiss-Betrieben und Einzelhandelsgeschäften davon überzeugen, dass die seit Anfang des Monats flächendeckend geltende 2G-Regel eingehalten wird.

Stichprobenartig wollen sie das Gespräch mit den Inhabern der Geschäfte und Gaststätten suchen und in Erfahrung bringen, ob es möglicherweise Probleme mit uneinsichtigen Kunden und Gästen gibt. Bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung drohen drastische Strafen. Wer gegen die 2G-Regel verstößt und ohne Impf- oder Genesungsnachweis in einem Gastronomiebetrieb oder einem Einzelhandelsgeschäft erwischt wird, dessen Sortiment keine Waren des täglichen Bedarfs umfasst, muss mit drastischen Strafen rechnen. Den Kunden koste so ein Verstoß 150 Euro, die Betriebsinhaber 1000 Euro, weiß Martin Pogrifke. Im Falle eines Falles werde das Geld natürlich nicht direkt eingezogen. Es werde vielmehr ein Bußgeldverfahren eingeleitet, und die Betroffenen erhielten zunächst einmal einen Anhörungsbogen, um sich zur Sache zu äußern.

Dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an diesem Abend im Doppelpack unterwegs sind, hat einerseits Sicherheitsgründe, zum anderen geht es darum, gegebenenfalls einen Zeugen an der Seite zu haben.

In der Fußgängerzone ist an diesem nasskalten Spätnachmittag nicht viel los. Auch im Café Kiepenkerl, das die Kunden vorschriftsmäßig bereits an der Tür auf die im Cafébereich geltende 2G-Regel hinweist, sind nur noch wenige Tische besetzt. Die freundliche Bäckereifachverkäuferin hinter der Theke beteuert, dass es mit den Gästen im Prinzip keine Probleme gebe. Gelegentlich gebe es Diskussionen mit Personen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erschienen und glaubten, am zweiten Tag den Impfnachweis nicht mehr vorlegen zu müssen. Feststellbar sei allerdings eine zunehmende Aggressivität, berichtet die Verkäuferin. Wenn Gäste, die bereits an einem Tisch Platz genommen haben, ermahnt würden, doch bitte die Maske aufzusetzen, wenn sie an der Theke den zweiten Kaffee ordern wollen, reagierten sie häufig genervt. In gewisser Weise könne sie

das ja verstehen, sagt die Verkäuferin. „Aber ich sage den Kunden immer, dass sie froh sein können nicht in Niedersachsen zu wohnen. Dort gilt 2Gplus.“ In den Cafés der niedersächsischen Kiepenkerl-Filiale sei es seitdem „tot“.

Bei Jamoda steht Janine Schophuis an diesem Abend alleine im Laden. In den vergangenen Tagen sei das Geschäft gut gelaufen, erzählt sie. Klar, ab und zuwende sich mal eine ältere Dame direkt den Kleiderständern zu und müsse daran erinnert werden, den Impfnachweis zu zeigen. Aber Probleme gebe es mit den Kunden nicht. Sie zeigten bereitwillig ihre (digitalen) Impfpässe.

Martin Pogrifke und Sebastian Wallmeyer haben den Asia-Imbiss auf der gegenüberliegenden Straßenseite kaum betreten, da zücken die Mitarbeiter schon ungefragt ihre Handys mit den digitalen Impfnachweisen. Mit den Gästen, versichern auch sie, gebe es keinerlei Probleme. Wer vor Ort essen wolle, zeige bereitwillig die Impfbescheinigung.

„Bitte da vorne stehen bleiben!“, werden die Männer vom Ordnungsamt bei Schuh Okay von einer Mitarbeiterin zur Ordnung gerufen. Keine Frage, hier nimmt man es mit der Einhaltung der 2G-Regel genau.

Sehr zur Zufriedenheit von Pogrifke und Wallmeyer. Vor der Tedi-Filiale geraten die beiden ins Grübeln. Reicht die Maske, um das Geschäft zu betreten, oder gilt auch dort 2G? Weil zum Sortiment offensichtlich auch Süßwaren und Lebensmittel gehören, schlussfolgern die beiden, dass Kunden des Geschäftes wohl nur eine Maske benötigen.

„In das Lädchen dürfen alle rein“ – dieses Schild an der Tür des „Lädchens“ in der Bahnhofstraße lässt Pogrifke kurz stutzen. „Stimmt, das ist Lengerichs einziger Babyfachmarkt, da gilt 2G nicht“, bemerkt er.

Dass die Einhaltung der 2G-Regel gewissenhaft kontrolliert wird, findet nicht nur die Inhaberin des benachbarten Ristorante Italia gut. Auch die Betreiber der Café-Bar Maxx und der Gaststätte Tiffany halten Kontrollen durch „unser Ordnungsamt“ für angebracht. Ähnlich geht es den Stammgästen an der Theke des „Tiffany“. Unaufgefordert zückt einer sein Handy, um Sebastian Wallmeyer einen Blick auf den digitalen Impfnachweis werfen zu lassen. Der Betreiber des Mc Döner erzählt, dass es schon

vorgekommen sei, dass er einen Gast, der bei ihm essen wollte, aber keinen Impfausweis vorlegen konnte, nach Hause geschickt hat. „Die Strafe, die ich zahlen müsste, hätte ich ja in zehn Jahren nicht raus“, meint er.

Auf dem Weg zu einer Pizzeria in der Münsterstraße ist Pogrifke beim Blick in ein benachbartes Friseurgeschäft, in dem an diesem Abend gut zu tun ist, irritiert. Müssen nicht beim Haareschneiden Friseur wie Kunde Masken tragen? Der junge Friseur hat eine plausible Erklärung für den fehlenden Mund-Nase-Schutz des Kunden: „Ich habe gerade angefangen, seinen Bart zu rasieren.“ Erstaunt nehmen Pogrifke und Wallmeyer in der Pizzeria nebenan zur Kenntnis, das sich dort kürzlich eine Gruppe von etwa 50 Impfgegnern zum Essen anmelden wollte. Das habe er natürlich abgelehnt, berichtet der Chef. Wie er versichert auch die Aufsicht in der nur wenige Meter entfernten Spielhalle, dass ihre keine Verstöße gegen die 2G-Regel bekannt seien. Ob es Zufall ist, dass ein Gast die Lokalität eilig verlässt, nachdem Pogrifke und Wallmeyer sie betreten haben?

Im Römer hat sich an diesem Abend eine ganze Reihe Gäste an der Theke zum Feierabendbier versammelt. Nicht nur das Römer-Team findet die Kontrollen gut, auch die Gäste finden sie wichtig und richtig und haben kein Problem damit, kontrolliert zu werden: „Ich habe alles immer am Mann“, versichert einer von ihnen. Anders, sind sich alle einig, sei der Pandemie wohl nicht beizukommen.

Martin Pogrifke hat sich offensichtlich nicht getäuscht. „Seine“ Lengericher scheinen, so das Fazit nach eineinhalbstündiger Stichprobe, in Sachen 2G-Regel sehr diszipliniert unterwegs zu sein.