Bürgerschützen: Sommerfest beendet Pause

Freude pur herrschte bei den Bürgerschützen Lengerich 1810 über das Ende der vom Coronavirus ausgelösten Veranstaltungspause. Im Scheibenstand am Berg fand das Sommerfest statt, beginnend mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag, heißt es in einer Mitteilung. Die Zeit wurde zum Gedankenaustausch genutzt; beim Knobeln und bei Schießeinlagen gab es Preise zu gewinnen. Für musikalische Unterhaltung sorgten Werner und Helmut Balske als Duo „Two for you“. „Das Sommerfest war genau der richtige Anlass, das Vereinsleben wieder zu aktivieren“, stellt Vorsitzender Manfred Stöppel fest. Am 25. September ist eine Halbtagsfahrt geplant. Spontan sammelten die Schützen für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe.