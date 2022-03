Canyon: Helfen pensionierte Polizisten?

Die Situation rund um den Canyon in Lengerich wird weiter diskutiert. Am kommenden Mittwoch ist sie Thema im Umwelt- und Naturschutzausschuss des Kreises. Generell sollen mehr Kontrollen stattfinden - dafür wird aber noch Personal benötigt.

Die Situation rund um den Canyon in Lengerich wird am kommenden Mittwoch Thema im Umwelt- und Naturschutzausschuss des Kreises sein. Hintergrund ist ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf „Entwicklung einer Strategie zur Regulierung der Besucherströme in den Naturschutzgebieten des Kreises“.