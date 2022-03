Canyon: Helfen pensionierte Polizisten?

Die Situation rund um den Canyon in Lengerich wird weiter diskutiert. Am kommenden Mittwoch ist sie Thema im Umwelt- und Naturschutzausschuss des Kreises. Generell sollen mehr Kontrollen stattfinden - dafür wird aber noch Personal benötigt.

Die Situation rund um den Canyon in Lengerich wird am kommenden Mittwoch Thema im Umwelt- und Naturschutzausschuss des Kreises sein. Hintergrund ist ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf „Entwicklung einer Strategie zur Regulierung der Besucherströme in den Naturschutzgebieten des Kreises“.

Areal soll besser geschützt werden

Die Fraktion schlägt vor, dass zuständige Ämter und Verbände, die Biologische Station und betroffene Kommunen gemeinsam an dieser Zielsetzung arbeiten. Der Antrag stammt bereits aus dem vergangenen November, ist jetzt aber erst auf der Tagesordnung. Im November hatte der Kreis bereits zusätzliche Schilder im Naturschutzgebiet aufgestellt, um das Areal besser zu schützen. Im Zuge dieser Aktion wurden von Verantwortlichen weitere Maßnahmen angekündigt, die folgen sollen.

Darauf geht die Kreisverwaltung jetzt auch in ihrer Sachdarstellung für den Ausschuss ein. Grundsätzlich heißt es: „Pandemie-bedingt ist allerdings festzustellen, dass insbesondere die attraktiven Schutzgebiete im Kreisgebiet in einem Maße frequentiert werden, dass Schutzziele und -zwecke der Gebiete gefährdet sind. Primär betroffen sind die Höhenzüge des Teutoburger Waldes sowie die weitläufigen Emsauen aber auch viel besuchte Gebiete wie das Steinfurter Bagno, das Recker Moor oder die Metelener Heide.“

Besucher über schützenswerte Gebiete aufklären

Betont wird, dass an „Lösungsmöglichkeiten“ gearbeitet werde, auch für den Canyon. Ein Ziel sei es, Besucher „über die Qualitäten und Werte der schützenswerten Gebiete“ aufzuklären. Als noch wichtiger werden allerdings verstärkte Kontrollen angesehen. Dafür soll zusätzliches Personal eingestellt werden. „Überwiegend sollen die eingesetzten Kräfte präventiv wirken, das heißt über Präsenz und Aufklärung der Besucherinnen und Besucher zu bestehenden Regeln für das Gebiet Verstöße vermeiden. Soweit erforderlich werden Verstöße – insbesondere grobe und/oder wiederholte Verstöße – konsequent durch Ausstellen von Bußgeldbescheiden geahndet und hierbei gegebenenfalls auch die Polizei hinzugezogen.“

Mehr Kontrollen

Mit Kontrollen, so die Kreisverwaltung weiter, sei künftig vor allem zu „Stoßzeiten“ an Wochenenden und Feiertagen zu rechnen, in den Abendstunden und in der Ferienzeit.

Das zusätzliche Personal soll in diesem Frühjahr rekrutiert werden. Es müsse unter anderem „Erfahrung mit Konfliktgesprächen mitbringen“, Kenntnisse über die entsprechenden Schutzgebiete im Kreis haben und Basiswissen über die einschlägigen Gesetze haben.

Eine Idee: Pensionierte Polizisten sollen helfen

„Idealerweise können verrentete/pensionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung aus dem Bereich der Ordnungsbehörden eingesetzt werden, zum Beispiel pensionierte Polizisten, die über die oben genannten Sachkenntnisse verfügen.“