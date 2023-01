CDU bleibt bei ihrer Ablehnung

Schon vor einem Jahr, als über die Einführung des Gemeinsamen Lernens an der Grundschule Stadtfeldmark diskutiert wurde, stellte sich die CDU quer. Auch jetzt, nachdem Schulrätin Birgit Timmerberg angekündigt hat, GL an der Schule einführen zu wollen, bleibt die Fraktion bei ihrer ablehnenden Haltung.

Einmal mehr hat sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem Thema Gemeinsames Lernen (GL) in der Grundschule Stadtfeldmark beschäftigt. Im vergangenen Frühjahr hatte der Rat sich mehrheitlich gegen die Einführung des Gemeinsamen Lernens an der Grundschule ausgesprochen. Begründet wurde die ablehnende Haltung mit fehlendem Personal und der nach Ansicht der Ratsmehrheit nicht ausreichenden räumlichen Ausstattung der Grundschule Stadtfeldmark. Deren Leiterin und auch Schulrätin Birgit Timmerberg hatten bereits damals versichert, dass es für die inklusive Beschulung keiner zusätzlichen Räume bedürfe.