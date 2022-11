CDU möchte Belohnung aussetzen

Der Fall des abgesägten Baumes am Wapakoneta-Platz beschäftigte jetzt die Ratsmitglieder. Die CDU möchte, dass der oder die Täter gefasst werden.

Abgesägter Baum Thema in der Ratssitzung

Fehlender Respekt vor öffentlichem Eigentum bringt Hartmut Grünagel und seine CDU-Fraktion auf die Palme. So sehr, dass sich der Fraktionsvorsitzende am Ende der jüngsten Ratssitzung bei der Verwaltung erkundigte, ob der oder die Täter, die im Oktober einen Amber-Baum auf dem Wapakonetaplatz abgesägt und dabei einen Schaden in Höhe von 8000 Euro verursacht hatten (die WN berichteten), ermittelt seien.