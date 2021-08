Chuck Plaisance spielt Samstag auf

Mit einem Auftritt von Chuck Plaisance beschließt der Verein „Offensive“ seine kleine Konzertreihe „Musik in Höfen und Parks“. Der in Lengerich gut bekannte US-Musiker tritt am Samstag im Innenhof des Weinballons auf.

Zum Abschluss der kleinen Konzertreihe „Musik in Höfen und Parks“ präsentiert die „Offensive“ am Samstag, 28. August, ab 19 Uhr Chuck Plaisance im Innenhof des Stilhauses und Weinballons an der Tecklenburger Straße. Er stammt aus dem Süden von New Orleans/Louisiana, dem geistigen Zentrum des Jazz & Blues. Er war bereits mehrfach bei Rock am Rathaus und anderen Events in Lengerich zu Gast.

Im Gepäck hat er neben seiner Gitarre ein breites musikalisches Repertoire, unter anderem Lieder von Neil Young, Led Zeppelin und „The Animals“. Das Team vom Weinballon übernimmt wie beim Auftaktkonzert die Bewirtung. Die Teilnehmerzahl ist nach Angaben der „Offensive“ begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende gebeten. Zu beachten ist die Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.

Der für Sonntag, 29. August, vorgesehene musikalische Frühschoppen im Hof der Kaffee-Rösterei Schwietert/Finkener an der Bahnhofstraße wird auf einen späteren Termin verlegt.