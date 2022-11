Schüsse in Lengericher Tankstelle

Bei einem versuchten Tankstellenüberfall sind in Lengerich am Mittwochmittag zwei Personen verletzt worden, darunter der Täter. Der genaue Hergang der Ereignisse war zunächst unklar, die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort

In einer Tankstelle in Lengerich sind am Mittwochvormittag Schüsse gefallen. Zu dem dramatischen Vorfall kam es während eines versuchten Raubüberfalls. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 11.30 Uhr hatte der mutmaßliche Täter den Verkaufsraum der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße betreten.

Mehrere Schüsse gefallen

Nach Angaben von Heike Piepel, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Steinfurt, machte kurz darauf eine um Hilfe rufende Zeugin einen Polizisten, der gerade tanken wollte, auf das Geschehen aufmerksam. Der Beamte sei ins Gebäude gelaufen, dann, so die Sprecherin weiter, seien mehrere Schüsse gefallen.

Zwei Verletzte nach Schüssen in einer Tankstelle Am Mittwochvormittag sind in einer Tankstelle in Lengerich Schüsse gefallen. Ein Polizist, der gerade tankte, war durch eine Zeugin auf einen Raubüberfall im Verkaufsraum aufmerksam gemacht worden. Als er zum Geschehen hinzueilte, eskalierte die Situation offenbar.

Im Verlauf des Geschehens sei der mutmaßliche Täter und eine zweite Persoin, offenbar ein Mitarbeiter der Tankstelle, verletzt worden. Allerdings nicht durch Schüsse. Nähere Erkenntnisse zum genauen Ablauf der Ereignisse lägen noch nicht vor, betonte Piepel. Somit sei auch noch nicht klar, wer geschossen habe und warum.

Spurensicherung bei der Arbeit

Das Tankstelle-Gelände wurde von einem großen Aufgebot der Polizei abgeriegelt. Beamte der Spurensicherung waren gegen Mittag bereits bei der Arbeit.

Nachdem die Tecklenburger Straße zwischenzeitlich voll gesperrt war, fließt der Verkehr inzwischen wieder.