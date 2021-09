Corona-Ausbruch weitet sich aus

Lengerich

Der Corona-Ausbruch in Lengerich und benachbarten Kommunen weitet sich aus. Der Kreis sprach am Mittwochnachmittag von 88 Infizierten. Allein in Lengerich stehen acht Unterkünfte für Werkvertragsarbeiter unter Quarantäne. Die Betroffenen sind in einem Schlachtbetrieb in Georgsmarienhütte beschäftigt. Der ist inzwischen geschlossen worden, alle 300 Beschäftigten sollten am Mittwoch getestet werden.

Von Paul Meyer zu Brickwedde