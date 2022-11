Zur Corona-Lage in Lengerich gibt es kaum noch genaue Daten

Noch immer sterben Tag für Tag in Deutschland Menschen, die sich mit Corona infiziert haben. Laut Robert Koch-Institut (RKI) waren es allein am Montag vergangener Woche 219, am Dienstag 223, am Mittwoch 162, am Donnerstag 218 und am Freitag 203 (am Wochenende findet keine Erfassung statt). Insgesamt zählt das Institut inzwischen 156 613 Tote (Stand 21. November). Doch das Thema bestimmt schon seit Monaten nicht mehr die Schlagzeilen, Ukraine-Krieg und Energieknappheit, WM und Klimakrise beherrschen derzeit stattdessen die Nachrichtenlage. Und die Behörden haben in Sachen Datenerfassung längst einen Gang zurückgeschaltet. Genaues zur Lage in Lengerich lässt sich daher momentan nur schwer beziehungsweise gar nicht sagen. „Kommunale Zahlen werden nicht mehr erhoben“, heißt es von der Kreisverwaltung auf Anfrage der unserer Zeitung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet