Corona-Zahlen steigen stark an

Die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten steigt in Lengerich weiter steil an. Am Freitag meldete der Kreis 552 Betroffene. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derweil bei 1756,4.

Immer neue Rekordwerte werden aktuell bei den Coronazahlen in Lengerich registriert. Am Freitag meldete der Kreis 552 nachweislich infizierte Personen (Stand Donnerstag 18.30 Uhr). Eine Woche zuvor waren es 372 Betroffene, vor drei Wochen lediglich 160. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadtverwaltung mittlerweile bei 1756,4 (Stand Freitag 14 Uhr), am Donnerstag waren es sogar 2011,6.

Insgesamt ist das Virus seit Beginn der Pandemie inzwischen bei 3449 Menschen in Lengerich nachgewiesen worden, also bei mehr als jedem siebten Einwohner. 2865 Personen gelten als genesen. An oder mit Covid-19 verstorben sind 32 Infizierte.

In der Helios-Klinik werden momentan zwei Corona-Patienten behandelt, sie befinden sich nach Angaben des Krankenhauses auf der Normalstation (Stand Donnerstag).