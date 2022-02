Untere Naturschutzbehörde stellt Schilder wieder auf: „Da bleiben wir hartnäckig“

26 Schilder mit dem knappen Hinweis „Kein Weg!“ wurden im vergangenen November im Umfeld des Canyons aufgestellt, um das Naturschutzgebiet besser zu schützen. Nun sind eine ganze Reihe von ihnen offenbar Ziel von Vandalismus geworden. Der Kreis will reagieren.

Mancher hat es schon geahnt oder befürchtet: Eine ganze Reihe der Hinweisschilder mit der Aufschrift „Kein Weg!“ im Umfeld des Canyons, die erste Ende November aufgestellt worden waren, stehen nicht mehr an ihrem Platz. Und bei einigen von ihnen ist es offenkundig so, dass sie Vandalismus zum Opfer gefallen sind. Der Kreis, Initiator der Schilder-Aktion, will sich davon nicht beeindrucken lassen.