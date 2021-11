Dank für wertvolle Arbeit

In fröhlicher Stimmung fand jetzt die Jubilarfeier des Kindergarten-Verbundes im Kirchenkreises Tecklenburg statt. Er hatte die Jubilarinnen zu einem Kaffeetrinken in die Jugendbildungsstätte nach Tecklenburg eingeladen. „25-jährige Jubiläen sind in heutigen Berufsbiografien etwas Besonderes“, meinte Verbundgeschäftsführer Ralf Evers. „Wir freuen uns, dass sie eine gute Mitarbeit leisten und für die Kinder da sind“.

„Alles was sie tun, trägt dazu bei, dass die Qualität und Lebendigkeit in unseren Kindergärten gewährleistet bleibt“, betonte Superintendent André Ost. Die Mitarbeiterinnen leisteten eine wertvolle Arbeit. Die Nähe der Kindergärten zu den Kirchengemeinden funktioniere im Kirchenkreis gut. Bei der Visitation in der Kirchengemeinde Ladbergen habe sich gerade erst wieder gezeigt, dass die Gemeinde über den Kindergarten guten Kontakt zu den jungen Familien bekomme.

Claudia Marschner von der Mitarbeitervertretung nahm die Jubilarinnen mit auf eine Reise ins Jahr 1996 und brachte sie dabei zum Schmunzeln: Prinz Charles trennte sich in jenem Jahr von Lady Di, Dieter Bohlen von Verona Poth und der Ohrwurm „Macarena“ des spanischen Musikduos „Los del Rio“ war in aller Munde. Für Kindertageseinrichtungen galt: Ab 1996 wurde der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für alle dreijährigen Kinder gesetzlich festgelegt.

Die Jubilarinnen erzählten, der Alltag in den Kindergärten habe damals vollkommen anders ausgesehen. So hätten die Erzieherinnen in Karteikästen die Aufnahmedaten der Kinder sowie ihre Entwicklung dokumentiert. In der Übermittag-Betreuung waren damals nur ganz wenige Kinder. Beim Austausch und Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag aus.

Folgende Jubilarinnen wurden geehrt: Sabine Zimmerling (Stadtkindergarten Ibbenbüren) und Brigitte Machill (Familienzentrum Widum II, Lengerich) sind seit 40 Jahren beim Verbund tätig. Seit 25 Jahren arbeiten Ute Heidorn (Familienzentrum Am Kapellenweg, Westerkappeln), Andrea Fislage (Matthäus-Kindergarten Ibbenbüren), Manuela Brockmeyer (Markus-Kindergarten Ibbenbüren), Michaela Reekers (Stephanus-Kindergarten Ibbenbüren), Karin Menebröcker (Kindergarten „Das Senfkorn“ in Tecklenburg-Ledde) und Gabriele Schulte ( Familienzentrum „Arche Noah“, Mettingen).