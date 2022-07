Darum kommen Touris in die Stadt

Sommerferien – während der ein oder andere Lengericher mit seiner Familie verreist, kommen immer mehr Touristen in die Stadt. Doch warum eigentlich? Diese Fragen beantwortet die Leiterin der Tourist-Info in Lengerich – und hat einige Überraschungen parat.

Seit einer Woche sind Sommerferien. Während einige Lengericher schon im Urlaub weilen, gelangen nach und nach immer mehr Touristen in die Stadt. „Überwiegend kommen die Fahrradfahrer“, berichtet Anne Gildehaus, Leiterin der Tourist-Info in Lengerich. „Am meisten kommen Paare. Familien gibt es bisher nur wenige, die herkommen“, sagt sie. Außerdem seien schon viele Niederländer in der Region.