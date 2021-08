Das Auf und Ab in Corona-Zeiten

Der Einzelhandel muss sich in Corona-Zeiten der Internet-Konkurrenz erwehren. Zudem haben in Lengerich die Arbeiten zur Umgestaltung der Fußgängerzone begonnen. Zu diesen und anderen Themen hat der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christian Mindrup, im WN-Interview Stellung bezogen.

Den Einkaufsstandort Lengerich stärken und attraktiv gestalten, das hat sich die Werbegemeinschaft (WGL) auf die Fahnen geschrieben. Kein leichtes Unterfangen in Zeiten, in denen sich der örtliche Einzelhandel der (über-)mächtigen Konkurrenz aus dem Internet erwehren muss und dann auch noch die Corona-Pandemie zuschlägt. WN-Redakteur Paul Meyer zu Brickwedde hat mit dem WGL-Vorsitzenden Christian Mindrup (Provinzial Versicherung Mindrup & Franz) über die Situation im Zentrum der Stadt und die Zukunftsaussichten gesprochen.

Herr Mindrup, wie ist es Ihnen bislang in der Corona-Pandemie ergangen?

Christian Mindrup: Persönlich bin ich bislang gut durch die Pandemie gekommen. Wir haben natürlich die persönliche Kontakte während der Lockdowns eingeschränkt und uns auf die Familie besonnen. Beruflich will ich auch nicht meckern. Da gibt es sicher andere Firmen und Bereiche, die viel, viel mehr gelitten haben als wir. Es gab während des ersten Lockdowns kurzzeitig Kurzarbeit bei uns, aber danach haben wir das Büro eigentlich immer offen gehabt, auch wenn zeitweise nur sehr wenige Kunden da waren.

Als WGL-Vorsitzender haben Sie natürlich auch die lokale Geschäftswelt im Blick. Wie geht es der?

Mindrup: Während des ersten Lockdowns war es besonders schlimm, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Das Positive, das wir mitnehmen können, sind die Geschäftseröffnungen während der Pandemie, darunter die neuen Eisdielen. Das ist richtig toll für Lengerich, das macht Mut – vielleicht auch anderen. Aber viele mussten auch Federn lassen, zum Beispiel in der Modebranche. Soll man neue Waren einkaufen? Wie viel soll man einkaufen? Wird man die Ware, die noch da ist, auch los? Das war ganz, ganz schwierig.

Wie ist angesichts dessen die Stimmung unter den WGL-Mitgliedern?

Mindrup: Es gibt verschiedene Stimmen. Als Vorstand beschäftigen wir uns ja oft mit den Festen und Veranstaltungen. Da ist es manchmal schon so, dass man den Kopf am liebsten in den Sand stecken möchte. Holländischer Markt, Brunnenfest, Römermarkt, das ist für uns elementar, weil wir dadurch ja Leute nach Lengerich holen und die Innenstadt stärken wollen – und wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Bei den Einzelhändlern ist die Stimmung, nachdem was ich mitbekomme, vorsichtig optimistisch. Aber auch sie können noch immer nicht großartig für die Zukunft planen, weil unklar ist, ob es womöglich doch wieder Einschränkungen gibt. Ich habe jetzt gerade von einem kleinen Lockdown gelesen, der im Herbst kommen könnte, das trägt ja nicht dazu bei, dass man uneingeschränkt positiv nach vorne schaut. Es ist ein Auf und Ab.

Sie haben die von der WGL organisierten Veranstaltungen gerade angesprochen. Verbunden sind die oft auch noch mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Wie sehr schmerzt es, wenn all das nun seit dem vergangenem Jahr nicht stattfinden kann?

Mindrup: Das schmerzt extrem. Als Verein generieren wir dadurch Einnahmen, um damit wieder andere Dinge für unsere Mitglieder zu organisieren. Aber auch, was Sie gerade sagten, in Bezug auf das Image der Stadt schmerzt es, ist es geradezu niederschmetternd. Das ist ja an sich der Grund unseres Engagements, das ist unser Kern in der Werbegemeinschaft.

Und nun hat vor ein paar Wochen auch noch die Sanierung der Fußgängerzone begonnen. Wie ist das im Gesamtkontext zu bewerten?

Mindrup: Ich bekomme sehr viel Kritik mit. Warum wurde das nicht zu Corona-Zeiten gemacht, als wir sowieso zu hatten? Warum wird jetzt das Pflaster nicht geliefert? Natürlich ist das Mist, keine Frage. Der Einzelhandel kann es jetzt nicht gebrauchen, dass man Slalom laufen muss und nicht gut zu den Geschäften kommt. Aber es ist ein langfristig geplantes Projekt. Als es um die Zeitabläufe ging, kannte man Corona noch gar nicht. Und dass nun die Steine nicht geliefert werden können, so habe ich gehört, soll auch mit der Pandemie zusammenhängen. Das passiert also nicht, weil irgendeiner gepennt hat. Ich kann nur sagen: Es ist momentan eine Saure-Gurken-Zeit, aber es wird wieder besser. Ich glaube, die neue Fußgängerzone wird mega-schön und es wird für den Einzelhandel einen Mehrwert geben – auch wenn dadurch sicher nicht alles von 0 auf 100 gehen wird. Aber ich muss ein Ambiente schaffen, in dem sich die Leute wohlfühlen, um überhaupt eine Chance zu haben, sie in die Stadt zu holen. Wenn alles fertig ist, werden viele, viele zufrieden sein, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Davon bin ich überzeugt.

Ist, nach all dem, was Sie gesagt haben, zu erwarten, dass es einen Wandel in der Fußgängerzone geben wird, weg von den klassischen Einzelhändlern, hin zu mehr Gastronomie und Dienstleistungen?

Mindrup: Die Hoffnung ist, dass die inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte Lengerich erhalten bleiben. Das unterscheidet uns von großen Städten, die inzwischen fast alle ähnlich aussehen. Überall gibt es die gleichen Ketten, die gleichen Läden. Das wäre mein Wunsch für Lengerich, aber da sollten wir uns nichts vormachen, das wird nicht einfach. Man braucht sich nur die Zahlen von Amazon und Co. anschauen, dann weiß man, wohin der Wandel beim Käuferverhalten führt.

Wie soll sich Ihr Wunsch erfüllen?

Mindrup: Wir arbeiten daran, nicht nur die WGL, sondern auch die Stadt, die „Offensive“, das City-Management mit Michael Rottmann. Es sind aber auch die Immobilieneigentümer, die mitspielen müssen, wenn Ladenlokale leer stehen. Und die Einzelhändler müssen ebenfalls ein bisschen was tun. Etwa beim Internetportal „Starke Stadt“, da wünschen wir uns schon etwas mehr Initiative der Händler, mehr Traffic auf der Seite. Das kann man in diesem Zusammenhang vielleicht noch erwähnen: Die Werbegemeinschaft will die Lengerich-Gutschein jetzt auch in digitaler Form herausbringen. Da sind wir in den letzten Gesprächen, und das wird sicher eine gute Sache.