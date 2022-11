Das Drogenpaket kam mit der Post

Mit einer Bewährungsstrafe davongekommen ist ein 39-jähriger Lengericher, der im Darknet Amphetamin bestellt hatte. Einem Paketboten, der von der Drogensucht des Empfängers wusste, war ein verdächtiges Päckchen in seinem Auslieferungsfahrzeug aufgefallen. Darum hatte er die Polizei informiert. Nach einer Hausdurchsuchung im November 2021 stand der 39-Jährige jetzt vor Gericht.

Einem aufmerksamen Paketboten verdankte ein 39-jähriger Mann aus Lengerich, dass er sich am Freitag vor dem Amtsrichter in Tecklenburg wiederfand. Die Staatsanwaltschaft warf dem vielfach vorbestraften Drogenabhängigen unter anderem vor, im sogenannten „Darknet“ die Droge Amphetamin – in nicht geringer Menge – bestellt zu haben.