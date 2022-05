Das Ende einer „verrückten Idee“

Die erfolgreiche und beliebte Konzertreihe im Soundgärtchen in der Bahnhofstraße in Lengerich wird nicht fortgesetzt. Das haben die Veranstalter Iris Gottwald und Thomas Haltermann nun offiziell mitgeteilt. Nach 21 Konzerten in den beiden vergangenen Jahren, zu denen insgesamt rund 1500 Besucher und Besucherinnen gekommen waren, fehlt es den Veranstaltern in diesem Jahr an der notwendigen Zeit für die Planung und Durchführung.

„Die Entscheidung ist Thomas und mir extrem schwer gefallen. Das Soundgärtchen ist für uns ein Herzensprojekt – und wir sehen an unserer großen Fangemeinde, wie gut das Soundgärtchen bei den Leuten angekommen ist“, sagt Iris Gottwald. „Allerdings haben wir bereits bei den letzten Konzerten gemerkt, dass wir langsam ans Ende unserer Kräfte kommen. In den zwei zurückliegenden Jahren war aufgrund der Coronapandemie viel mehr Zeit vorhanden – beruflich wie privat. Das Leben stand ja weitgehend still. Nun wird das fabelhafte Soundgärtchenteam immer kleiner, unsere jungen Helferinnen und Helfer werden flügge und haben weniger Zeit, die Konzerte mit vorzubereiten und durchzuführen. Für uns beide wird die berufliche Belastung dagegen wieder größer, so dass wir die Konzerte in dem besonderen Rahmen, wie wir sie jetzt zwei Jahre lang organisiert haben, nicht mehr bewältigen.“

Angefangen hatte die Soundgärtchen-Reihe mit „einer verrückten Idee“, rekapituliert Thomas Haltermann. Denn ursprünglich sei im Juni 2020 nur ein einziges Konzert in dem Garten hinter dem Spielzeuggeschäft „Die Wühlmaus“ geplant gewesen. Doch zur Premiere mit dem Singer/Songwriter Moe und dem Bluesmusiker Bad Temper Joe platzte das Soundgärtchen beinah aus den Nähten. „Wir haben mit circa 30 Gästen gerechnet. Und dann saßen da plötzlich 100 Menschen und waren von den Musikern und der Soundgärtchen-Atmosphäre total begeistert. Und alle wollten mehr“, erzählt Thomas Haltermann. „Da haben wir dann einfach weitergemacht“, fügt Iris Gottwald mit einem Lachen hinzu.

Die besondere Atmosphäre im Soundgärtchen hatte sich auch in Musikerkreisen schnell herumgesprochen. Die Bewerberliste für Konzertauftritte sei innerhalb kürzester Zeit sehr lang gewesen, berichten die beiden Organisatoren. Iris Gottwald: „Drei Wochen nach dem ersten Konzert hatten wir die Wahl aus rund 100 Musikern, Musikerinnen und Bands, die im Soundgärtchen ohne Gage nur für die Hutsammlung spielen wollten. Die vier Jungs von der Band Salamanda sind sogar aus Flensburg angereist – nur fürs Soundgärtchen.“

Zu den Abendveranstaltungen am Wochenende kam mit dem „Soundgärtchen Sonntagsschön“ eine nicht weniger erfolgreiche Reihe hinzu. Die Livemusik zu Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag sei vor allem bei älteren Fans sehr beliebt gewesen, berichten Gottwald und Haltermann. Überhaupt sei die Altersspanne bei den Besucherinnen und Besuchern des Soundgärtchens groß gewesen. „Wir haben uns riesig darüber gefreut, dass bei unseren Veranstaltungen alle Altersgruppen – von Grundschulkindern bis Senioren – vergnüglich nebeneinander saßen und die Shows und die Atmosphäre genossen haben“, so Thomas Haltermann.

Ein Dankeschön richten die beiden Soundgärtchen-Macher an alle Unterstützer – vor allem an die Musikerinnen und Musiker sowie die Bands, die mit ihren Auftritten ausnahmslos für Begeisterungsstürme im Soundgärtchen gesorgt hätten. Iris Gottwald: „Einen besonderen Dank von Herzen sagen wir den Besucherinnen und Besuchern. Unsere Künstlerinnen und Künstler haben immer wieder hervorgehoben, wie außergewöhnlich wertschätzend und zugewandt das Publikum im Soundgärtchen ist. Sie haben die Soundgärtchen-Idee über zwei Jahre mitgetragen und mit Leben gefüllt!“ Thomas Haltermann ergänzt: „Vielleicht war das das Schönste am Soundgärtchen überhaupt: So viele unterschiedliche Menschen, die die kleinen Glücksmomente gemeinsam im Soundgärtchen gefeiert haben. Und wenn das Abenteuer Soundgärtchen jetzt auch endet: Das bleibt – genauso wie die Musik!“