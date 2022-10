Das globale Umdenken

Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der Verpackungsbranche eine immer größere Rolle. Unter anderem diesen Schluss zieht der Lengericher Maschinenbauer Windmöller & Hölscher zum Abschluss der K Messe in Düsseldorf und der Expo im eigenen Haus, zu der rund 1100 Fachbesucher aus 83 Ländern kamen. Der Lengericher Weltmarktführer will mit seinen Produkten Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft bieten.

Das Sprachengewirr am Hauptsitz an der Münsterstraße ist ein deutliches Indiz: Erstmals seit 2019 veranstaltet Windmöller & Hölscher wieder die Hausmesse Expo in Präsenz. Unternehmenssprecherin Dominique Alhäuser berichtet, dass man zu der viertägigen Veranstaltung etwa 1100 Gäste aus 83 Ländern erwarte – damit werde noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau erreicht. Stark im Fokus steht dabei ihren Worten zufolge für W&H und die gesamte Branche der Aspekt Nachhaltigkeit. „Das ist in jedem Kundengespräch Thema.“ Ziel sei es, in der Verpackungsindustrie dauerhaft eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren.

W&H hat als Weltmarktführer für den Bau von Maschinen für die Herstellung flexibler Verpackungen den Anspruch, seinen Kunden die Möglichkeiten an die Hand zu geben, entsprechende Verpackungen herzustellen. Ein zentraler Begriff ist dabei PCR. Die Abkürzung steht für Post-Consumer-Rezyklat und bedeutet, dass ein Kunststoff aus Abfällen von Endverbrauchern hergestellt werden ist. „Die Lösungen sind da, wir zeigen wie es geht“, sagt Alhäuser.

Die Herausforderung: Die Qualität der Verpackung darf mit dem Einsatz der recycelten Materialien nicht sinken. Folien dürfen also beispielsweise nicht leichter reißen. Aktuell bringt der Lengericher Maschinenbauer Produkte auf den Markt, die den Einsatz von bis zu 50 Prozent PCR zulassen. Das sei jedoch definitiv nicht das Ende der Entwicklung, zeigt sich Unternehmenssprecherin Alhäuser überzeugt.

Sie verweist aber auch auf die Komplexität der Aufgabe – angefangen bei Vorgaben durch Gesetzgeber, die nicht einmal innerhalb der EU einheitlich seien, bis hin zum Kostenaspekt. Denn auch Mehrausgaben für Verpackungen mit Recyclingmaterial sollen natürlich vermieden werden. Nicht zu vergessen, dass es sich oft um sehr empfindliche Produkte wie Kaffee oder auch Tierfutter handelt, die entsprechend sorgfältig zu verpacken sind.

W&H verweist bei der Diskussion über Verpackungen auf die Vorteile, die flexible Verpackungen aus Kunststoff im Vergleich zu anderen Materialien hätten. Angeführt wird unter anderem, dass sich mit einem Kilogramm Glas lediglich 1,7 Kilogramm Ware verpacken ließen, mit einem Kilo Dosenmaterial 8,4 Kilo Ware, mit einem Kilo Verpackung aus Verbundkarton 23 Kilogramm eines Produktes mit einem Kilogramm Kunststoff, der für Beutel genutzt werde, aber 56 Kilogramm eines Produkts.

Die Resonanz auf der Hausmesse und der K 2022 – die weltweit bedeutendste Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie ist am Mittwoch in Düsseldorf zu Ende gegangen – zeigt auch, dass Nachhaltigkeit längst nicht mehr nur in westlichen Industriestaaten eine zunehmende Rolle spielt, sondern global angegangen wird. Dominique Alhäuser erzählt von einem Vertriebler, der eine entsprechende Maschine nach Afrika verkauft habe. Und auf der Expo sind auch recycelfähige Verpackungen eines thailändischen Herstellers zu sehen. Die W&H-Sprecherin sagt dazu: „Der Markt fordert es einfach.“

Bei Windmöller & Hölscher geht man ihren Worten zufolge zudem davon aus, dass Bio-basierte Kunststoffe, also Kunststoffe, für deren Herstellung beispielsweise Stärke verwendet wird, ebenso auch auf Dauer nur eine Nebenrolle spielen werden wie biologisch abbaubare Verpackungen. Deshalb sei es so wichtig, die Kreislaufwirtschaft zu etablieren, sagt Alhäuser. „Und deshalb muss Kunststoff einen Wert bekommen.“ Das würde die einfache Entsorgung auf Müllkippen oder gar im Meer oder auch die Müllverbrennung unattraktiver, die Wiederverwertung hingegen attraktiver machen, sei jedoch eine „große und politische Aufgabe“. Entsprechende Regeln müssten idealerweise nicht nur auf europäischer Ebene, sondern weltweit etabliert werden.

Und schlussendlich sei auch der Verbraucher gefragt. Sei der bereit auf optisch perfekte Hochglanzverpackungen zu verzichten, könne auch das ein Beitrag dazu sein, eine effektive Kreislaufwirtschaft in Gang zu setzen.