Jendrik Peters ist in Lengerich vielen bekannt. Zum einen durch seine berufliche Tätigkeit bei der Volkshochschule, zum anderen als Teil des Moderatorenteams von „Vorhang auf“ und als Mitorganisator von „Rock am Rathaus“. Nun wechselt er nach Wuppertal zum CVJM-Westbund.

Nach fünf Jahren wird Jendrik Peters die Volkshochschule Lengerich verlassen und als Landesreferent zum CVJM-Westbund nach Wuppertal wechseln. „Das ist genau mein Ding, ich mache mein Hobby zum Beruf“, sagt der 29-Jährige im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Beim Verband wird der gebürtige Lengericher ab 1. Januar 2022 im Bereich Bildung mit dem Schwerpunkt digitale Bildung tätig sein. Hinzu kommt die Vertretung des CVJM-Westbundes in Gremien der evangelischen Jugendarbeit und im jugendpolitischen Bereich. „Eine tolle berufliche Herausforderung“, kommentiert er dieses Aufgabenspektrum. Zum Aufgabenprofil werden neben der Beratung und Begleitung von CVJM-Ortsvereinen auch Seminare in den Häusern des Westbundes und bei den Vereinen vor Ort gehören.



In seinen fünf Jahren bei der VHS Lengerich hat der pädagogische Mitarbeiter die Fachbereiche „Digitale Medien und Beruf“, „Gesundheit, Fitness und Ernährung“ sowie „junge VHS“ verantwortet und insbesondere das Digital-Angebot der Weiterbildungseinrichtung aufgebaut.

Im CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) engagiert er sich in Lengerich seit 2008 ehrenamtlich. Im CVJM-Kreisverband Bentheim-Münsterland ist er seit sieben Jahren als Schriftführer Mitglied des Vorstands. Seit 2020 gehört er zudem dem Gesamtvorstand des CVJM-Westbundes an und engagiert sich im Fachausschuss Jugendpolitik und im Arbeitskreis Jugendpolitik des CVJM Deutschland.

In Lengerich hat sich Jendrik Peters neben seiner Arbeit in der Volkshochschule insbesondere für die Kleinkunstbühne „Vorhang auf“ in der Gempt-Halle eingesetzt. Dort gehört er zum dreiköpfigen Moderatorenteam. Als ehemaliges Vorstandsmitglied der „Offensive“ hat er zudem maßgeblich die Veranstaltungs- und Konzertreihe „Rock am Rathaus“ begleitet.